Rahvakultuuri Keskus kolib, kuid kuhu?

Riigireformi käigus on valitsusel kindel plaan Tallinnast ära tuua Rahvakultuuri Keskus. Kuid kuhu, see on hetkel jäänud lahtiseks. Kolimise tähtajaks on pandud kuupäev

1. august 2018.

Algul käidi välja Viljandisse kolimise plaan, aga keskuse enda töötajad peavad seda ebamõistlikuks. Rahvakultuuri Keskus oli alguses üldse kolimise vastu, nüüdseks ollakse selle mõttega leppinud. Kuid Viljandi asemel on sobivamate kohtadena välja toodud Rapla ja Paide.

Juuni lõpuks valmib rahandusministeeriumi tellitud analüüs, mis hõlmab endas kõigi kolme linna plusse ja miinuseid keskuse uueks asukohaks saamisel.

Helerin Väronen

