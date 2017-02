Raikküla andis kolme küla üleminekuks rohelise tule

Raikküla vallavolikogu enamus otsustas anda rohelise tule valla kolme küla üleandmiseks Märjamaa vallale.

Detsembri keskpaiku esitasid Raikküla valla kolm küla Riidaku, Pühatu ja Kõrvetaguse vallavolikogule avalduse, milles väljendati soovi saada osaks Märjamaa vallast. Sooviavaldusele kirjutas alla 33 inimest, kellest hääleõiguslikke oli 26. Riidaku külas andis hääleõiguslikust kuueteistkümnest inimesest hääle kaheksa, Pühatus kahekümne kolmest elanikust üksteist ning Kõrvetagusel viieteistkümnest kuus elanikku. Vallavolikogu esimees Anne Kalf ütles, et allkirju olid andnud ka inimesed, kes külades ei ela.

24. jaanuaril korraldas Raikküla vallavalitsus kolmele külale rahvakoosoleku, et kuulda inimeste arvamusi ja põhjendusi. Osales üheksateist kolme küla elanikku ning juba antud allkirjadele lisandus kohapeal veel seitse allkirja. Raikküla vallavolikogu arutas külade avaldust oma 26. jaanuari istungil. Volikogu otsuses seisab, et kui arvestada ka kinnistuomanike arvamustega, siis soovib Märjamaa valla koosseisu arvamist 40 elanikku. Peamiseks põhjenduseks on ajalooline kuuluvus.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

