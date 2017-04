Raikküla mõis tunnistati Eesti parimaks kultuurimõisaks

11. aprillil korraldas Eesti Mõisate Ühendus teist korda Kadrioru lossis mõisakultuuri edendajate tunnustusürituse, kus kolmes kategoorias olid esindatud ka Raplamaa mõisad.

Nominendina kuulus parima mõisamajanduse edendajate hulka Kodila mõis, parima mõisa restaureerimisteo nominendiks oli Kohila mõis ning parima kultuurimõisa nominendiks Raikküla mõis, kes valiti ka oma kategooria võitjaks.

“Eesti Mõisate Ühendus on põhiliselt eramõisaomanikke koondav ühendus. Kandidaate said esitada kõik Eesti Mõisate Ühenduse liikmed, kuid esitatud kandidaat ei pea omama EMÜ liikmestaatust,” selgitas Eesti Mõisate Ühenduse juhatuse liige Terje Villems.

“Selline üritus kutsuti ellu selleks, et tunnustada inimesi, kes on teinud ära suure ja väga raske töö mõisa taastamiseks ja selle läbi ka Eesti kultuuriväärtuste säilitamiseks ning tutvustamiseks. Mõisate ja paljude muude maapiirkondades asuvate ajalooliste hoonete põhiliseks säilitamis- ja taastamisvahendiks on suures osas entusiasm. Enamik mõisaid on enne hoolsate omanike kätte sattumist olnud vägagi õnnetus olukorras, mõnel ainult neli seina, kuid tänu inimeste suurele tahtele ja ettevõtlikkusele on hooned alles ja suuremale osale leitud ka avalik funktsioon.

Kõikide esitatud kandidaatide ühisnimetajaks on tugev tahe säilitada kultuuri- ja ajalooväärtusi, kuid kõik korraga auhinda saada ei saa. Seega pika kaalumise tulemusena valitakse nominendid ja lõpuks laureaat, kes millegi silmatorkavamaga on hakkama saanud,” rääkis Villems.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 19. aprilli Raplamaa Sõnumitest