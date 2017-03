Rapla Foodmarket sulges uksed

Raplas Viljandi maantee 72 asuvas Nore keskuses tegutsev toidukauplus Foodmarket sulges ootamatult uksed.

Foodmarketi omanik on Märjamaa Tarbijate Ühistu, kelle esindaja Rene Tobbi reageeris ajakirjaniku küsimuse peale, miks pood kinni pandi, väga ärritunult ja ebaviisakalt. Mehe väitel ei ole pood kinni pandud, sest toidukaupluse asemele on tulemas miskit uut. Mis täpselt tulemas on, seda ta ei olnud nõus kommenteerima.

„Kes te selline olete, tulete mängite siin ajakirjanikku! See ei ole teie asi, mis sinna tuleb. Inimesi see ei huvita, see huvitab vaid teid,“ sõnas ta raevukalt.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman