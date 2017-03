Rapla laulustuudio sai Alo Mattiiseni muusikapäevadel kolmanda koha

Eesti muusika suurkuju Alo Mattiiseni mälestuseks peetakse igal aastal Jõgeval muusikapäevi. Selle aasta 10.-11. märtsil toimunud konkurss oli juba kahekümne esimene ja tõi omavahel mõõtu võtma poolsada koolinoorte ansamblit. Rapla laulustuudio segaansambel Thea Paluoja juhendamisel saavutas 10.-12. klasside arvestuses kolmanda koha.

Muusikapäevade avamisel tehti väikest statistikat kahekümne varasema vokaalansamblite konkursi kohta. Kahekümne aasta jooksul on juhendajana muusikapäevadel viibinud 236 õpetajat ning nad on konkursile esinema viinud ühtekokku 1142 ansamblit. Kõige suurema arvu ansamblitega – 51 – on seal käinud muusikaõpetaja Thea Paluoja.

Konkurssidel käiakse Paluoja sõnul selleks, et saada uusi kogemusi, elamusi, näha teisi ja end proovile panna. “Edasiviiv jõud on konkursiks valmistumine igal juhul. Mattiiseni-konkursi suurim väärtus on just see lava ja saal, sellele pole midagi vastu panna. Lauljad on publikule väga-väga lähedal ja publikuks on nad ise. Ja võibki öelda, et nii kaasaelavat ja ausat publikut on raske leida.

Helerin Väronen / foto: Thea Paluoja

Loe pikemalt 22. märtsi Raplamaa Sõnumitest