Rapla Melu täitis Sadolini spordihoone ümbruse

Suve üks suursündmusi Rapla elanike jaoks on Rapla Melu. Ühel päeval pannakse korraga püsti käsitöölaat, kirbuturg, pakutakse mitmesuguseid võimalusi meelt lahutada ning uksed avavad kodukohvikud. Ilmselgelt jääb ühest päevast väheks, et kõike pakutavat täielikult nautida.

Kohalikud on vist juba harjunud, et Melu päeval on linn paksult autosid täis ja kui vähegi võimalik, tasub jala tulla. Nii ei olegi kuigi üllatav vaatepilt, kui Viljandi maanteel on auto autos kinni ja kõik on võtnud suuna, veidi ebatavaliselt küll, Sadolini spordihoone poole. Samamoodi on terve kergliiklustee jalakäijaid täis.

Tavaliselt on laat keskväljakule üles seatud. Sel aastal otsustati Sadolini spordihoone ja Vesiroosi gümnaasiumi lähiümbruse kasuks. Laada korraldaja Age Rebel ütleb, et jäi uue asukohaga rahule. Ja müüjatele meeldis ka, et nad said laiutada. Ruumi ja õhku oli tunduvalt rohkem. „Teame, et võime veel rohkem müüjaid registreerida,“ ütleb Rebel.

Rebeli sõnul oli parkimine probleemne, aga ega kesklinnas teistmoodi ei ole. Ta lisab, et uue koha katsetamine oli korraldusmeeskonna jaoks põnev.

Kuna järgmisel aastal on Rapla keskväljak juba kindlasti remondis, tuleb ka järgmine Melu just spordihoone juures. Rebel ütleb, et järgmiseks aastaks uusi mõtteid jagub, kuidas asju paremini sättida. Näiteks võiks verdil midagi noortele korraldada.

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman

