Rapla uue hooldekeskuse ehitus võib alata järgmisel aastal

Juba 2015. aastal koostati Rapla uue hooldekeskuse eskiisprojekt. Möödunud teisipäeval, 4. aprillil räägiti Rapla kultuurikeskuses konverentsil „Hoolekanne Raplas täna ja tulevikus“ muu hulgas ka Rapla hooldekeskuse lähiaastate tulevikuvisioonidest.

Rapla vallavanem Kalle Toomet alustas konverentsi sõnavõtte, tunnustades hoolekande valdkonnas töötavaid inimesi. Rapla maavanem Tõnis Blank rääkis, et tänu tervishoiusüsteemi arengutele on tänapäeval inimestel võimalik elada märksa kauem kui esiisadel, kuid pikalt elatud elu võib ta jätta koormaks nii iseendale kui ka lähedastele. Seetõttu on järjest olulisem meie hoolekandesüsteem.

Rapla vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela nentis, et ehitustegevuse kavandamisel tuleb samuti arvestada rahvastikus toimuvate muutustega. Rapla uus hooldekeskus plaanitakse rajada Rapla haigla vahetusse lähedusse Alu tee äärde. See tähendaks, et jalutuskäigu kaugusele jääks nii haridusasutused, kaubandus, meelelahutus kui ka loomulikult haigla pakutavad teenused.

Stina Andok

Loe pikemalt 12. aprilli Raplamaa Sõnumitest