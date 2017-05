Rapla vald ja ROL ei ole maade jagamise osas kokkuleppele jõudnud

Aprilli lõpus kirjutas Raplamaa Sõnumid, et Raplamaa Omavalitsuste Liit soovib Rapla vallaga vahetada kinnistute hoonestusõigusi. Vahetuskauba tegemine on mitmel moel seatud küsimärgi alla, sest lauale on tulnud uusi ideid.

Et kogu loost täpsemat pilti saada, vaatame tagasi aprillikuu eelviimasele nädalale, mil SA Raplamaa Haigla nõukogu otsustas anda osa haigla territooriumi hoonestusõigusest üle ROL-ile, mitte Rapla vallale. ROL-i juhatuse esimees Margus Jaanson selgitas siis, et täiskogu on otsustanud maatüki edasi üle anda Rap­la vallale uue hooldekodu tarvis, kuid vastu soovitakse samaväärset kinnistut Rap­la linnas. Selle all mõeldi keskväljaku äärset maalappi, millele oli plaanide kohaselt mõte ehitada nn tark maja.

Jaanson ütles eile, et ROL-i ja haigla vahel on olemas kokkulepe hoonestusõiguse tehingu sõlmimiseks, kuid notari juures kinnitada seda ei saadud, sest Elektrilevi esindaja (kaasatud osapool) ei saanud osaleda. Rapla valla sotsiaalkomisjoni viimase kokkusaamise protokollis seisab aga, et notar ei olnud valmis lepingut vormistama, sest kohustusi, mis praegu haiglal on (hüpoteegid jms), ei saa üle anda ROL-ile niisama. Protokollis seisab, et ROL-ile on antud rida küsimusi notari poolt, millele vastamise järel selgub, kas tehing läheb töösse.

Veel eile laekus Raplamaa Sõnumitele info, et ROL-i juhatuse erakorralisel kokkusaamisel räägiti, et haigla maatükk antakse Rapla vallale üle ilma igasuguste tingimusteta. Jaanson seda väidet ei kinnitanud ega lükanud ümber. Ta ütles vaid, et Rapla vald on ROL-iga käitunud väga inetult ning viimasel ROL-i kokkusaamisel arutati läbi kõik variandid, maakonna kokkuhoidmise nimel ka eelmainitud versioon.

„Kogu asjaajamine on Rapla vallas ülipoliitiline ja valimiste-eelne! Fakt on aga see, et Rapla vald ei soovi ROL-ile anda asenduskinnistut, mis oli ROL-i täiskogu tingimus ja mille üle on kogu diskussioon tegelikult käinud,“ selgitas Jaanson. Sama teema võetakse päevakorda homsel ROL-i täiskogul, mil tehakse ka vastav otsus.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 24. mai Raplamaa Sõnumitest