Rapla vallavalitsus on võtnud suuna luua linna lasteaedadele ühisköök

Rapla vallavalitsus on seisukohal, et linna lasteaedadele ühisköögi loomine on mõistlik, kuid lasteaedade hoolekogude liikmed vajavad veel veenmist.

Rapla vallavolikogu 25. mai istungil toimus valla eelarvestrateegia 2018-2021 esimene lugemine. Kuigi volikogu istungil sellest juttu ei tehtud, ilmnes slaidikavas rida punkte, mis jäid esialgsest eelarvestrateegiast välja. Nende hulgas oli ka „Rapla linna lasteaedade toitlustamine lasteaed Kelluke ühisköögi baasil hiljemalt 01.09.2019“.

Lasteaia Kelluke hoolekogu liige Jane Rudnevs tunnistab, et kuulis esmakordselt lasteaedade ühisköögi mõttest juba umbes aasta tagasi. Kuna siis räägiti üksnes mõttest, mitte tegudest, tuli Rudnevsi ja teiste hoolekogu liikmete jaoks mõned kuud tagasi ootamatult teade, et juba juunikuus alustatakse Kellukese lasteaia köögi remondiga ja eesmärk on luua sinna lasteaedade ühisköök. Rudnevsi sõnul jäi teatest mulje, justkui kavandataks ühis­köök käivitada juba sellel sügisel.

Rudnevs võttis ühendust nii lasteaia Päkapikk kui ka Naksi­trallid hoolekoguga ning sai teada, et ühisköögi ideest polnud nemad veel kuulnudki. See muutis aga kõik hoolekoguliikmed pisut ärevaks, kuna Rudnevsi sõnul on lasteaiasöök selline teema, mis puudutab lapsevanemaid väga ning ühisköögi loomine tuleks juba mõttetasandil lapsevanematega läbi arutada. Pärast mitmeid kirju ja kõnesid kogunesid vallavanem Kalle Toomet, haridusnõunik Tiina Roosimägi ja Rapla linna lasteaedade hoolekogude esindajad 31. mail vallamajas ühise laua taha.

Sissejuhatuseks ütles vallavanem, et lasteaedade ühisköögi mõte on olnud päris pikaajaline ja tema isiklikult on olnud sellest teadlik juba kolm aastat. Toometi sõnul on täna Rapla linnas niipalju kööke, mis on osaliselt amortiseerunud, ning kulud nende heakorrastamiseks on suured. Päev enne kohtumist vastasid Rapla abivallavanem Meelis Mägi ja haridusnõunik Tiina Roosimägi valla avalike suhete spetsialisti Katrin Kruusimägi vahendusel kirja teel, et Rapla Päkapiku ja Naksitrallide lasteaia köökide investeering koos inventariga ulatub ca 200 000 euroni.

Toometi ettepanek on arutada võimalust luua linna lasteaedade toitlustamiseks ühisköök, mis jääks valla hallata ja ühe lasteaia pidada. Parimaks võimalikuks asukohaks peab vallavalitsus Kellukese lasteaeda.

Hoolekogude esindajad hingavad pisut kergendatult, kui kuulevad, et lapsi ei teenindaks mitte toitlustusettevõte, vaid köök jääks ühe lasteaia juurde koos oma kokkadega. Samal ajal kaheldakse, kas vald saab pakkuda tagatist, et see nii jääbki. Õhku jääb küsimus, et kui ettevõte suudaks pakkuda paremat hinda, kas siis vald ümber ei otsusta.

Lasteaia Päkapikk hoolekogu liige Evelin Küttis soovis teada, mis on see tegelik põhjus, miks soovitakse ühiskööki luua ning kas ametnikud on kindlaks teinud, kui kaua lasteaedade köögid veel kestavad. Ka teine Päkapiku hoolekogu liige Indrek Udam uuris vallalt, kas on tehtud arvutused, mis näitaks, et toidu transportimine oleks odavam. Kas uue köögi ehitamine kaalub üles võimaluse anda igale lasteaiale väike summa oma köögi järele aitamiseks, arutles ta.

Toomet jäi seisukohale, et mõistlikum oleks teha ühte kööki korralik investeering, tagades sellega köögi nõuetekohasuse ja võimekuse. Arutelu käigus mainiti, et Kodila lasteaeda hakkab toitlustama Alu kool ja seega jääb Kodila põhikooli värskelt renoveeritud köögiinventar jagamiseks vabaks. Toometi hinnangul oleks otstarbekas see inventar paigutada juba tsentraalkööki.

Detailplaani ei ole

Roosimägi tutvustas lasteaia aasta eelarvega majandamise põhimõtteid ning selgitas, et lasteaiad ise otsustavad, kuidas ja kui palju on neil võimalik kulutada mänguasjadele, üritustele ning millise raha paigutavad kööki. Ta tõi välja asjaolu, et lasteaiaõpetajad ei ole oma palkadega rahul ning ühisköögile üle minnes oleks tõenäoline, et nende palkasid on võimalik tõsta.

Stina Andok / foto: Siim Solman

