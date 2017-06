Rapla volikogu võtab hooldekeskuse asukoha suhtes mõtlemisaja

Informatiivse päevakorrapunktina arutas Rapla vallavolikogu neljapäevasel istungil Rapla hooldekeskuse asukohaga seonduvat, mis samal päeval oli olnud teemaks ka ROL-i täiskogul.

Vallavolikogu esimees Tarmo Lukk võttis kokku seni toimunu ning ootas volikogu liikmetelt diskussiooni selle üle, millised võiksid olla hooldekeskuse rajamise edasised võimalikud arengud. Kuigi omavalitsusliidu täiskogus oli samal päeval jäänud otsus tegemata, oli Luki sõnul jäänud seal kõlama arvamus, et kuna omavalitsusliit on valmis tegema Rapla vallale heateo (ehk andma haigla maatüki hoonestusõiguse Rapla vallale), võiks Rapla vald teha omapoolse heateo kogu maakonna arengut silmas pidades. Lukk rääkis ettepanekust, et kuna projekti „Viimane miil“ käivitamiseks peab ROL panustama 30 000 eurot (millest ca kolmandik on volikogu esimehe sõnul nii või naa Rapla valla kanda), võiks Rapla vald kogu maakondliku osaluse tasuda.

Volikogu liige Alar Mutli arvas, et hooldekeskuse teema võiks seekord üldse lõpetada ning pärast valimisi tagasi lauda võtta. „Minu jaoks on see juba anekdoot, mis toimub,“ ütles ta. Tiit Tammsaar leidis siiski, et projektiga tuleks edasi minna ning võidelda seni kuni võimalik. „Ma arvan, et meil on praegu potentsiaali see asi ära teha ja võiks öelda, et selles sogases vees väikene kalakene ujub,“ ütles ta ning lisas, et uue volikogu tulekuga ei ole üldse kindel, et projekt edasi läheb.

Mariliis Vest

