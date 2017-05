FOTOD: Raplamaa aasta ema aunimetus läks Käru valda

Raplamaa aasta ema aunimetus anti emadepäeva eel üle kahekümnendat korda. Seekord oli võõrustajaks Käru vald.

Käru pritsumaja õhupallide ja lilledega ehitud saali sisenejaid ootas juba fotograaf, et suurte küünalde ja küünlajalgadega dekoreeritud nurgas teha igast perest mälestuseks ühispilt.

Kärust pärit Riigikogu liige Kalle Palling ütles avasõnades, et kahekümnendat korda toimuv tunnustamisüritus on esimest korda Käru vallas. Sealse vallavolikogu liige Riina Kalvet lisas, et see on nii esimest ja viimast korda, sest järgmisel aastal ollakse juba järvamaalased.

„12 aastat korraldame oma vallas emadepäeva kontserti. See on meie rahvale aasta üks oodatumaid üritusi. Seni pole maakonna aasta ema aunimetust Käru valla emale antud,“ sõnas Kalvet. Seda öeldes ta ei teadnud, et seekord läheb teisiti.

