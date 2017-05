Raplamaa sümboltaim, lood ja logod

30. aprillil 2011 valiti Eesti Looduskaitse Seltsi Rapla osakonna ja Rapla keskraamatukogu ühisüritusena raamatukogu saalis Raplamaa sümboltaim, sile tondipea (Dracocephalum ruyschiana).

Vaba entsüklopeedia Wikipedia andmetel kuulub sile tondipea iminõgeselaadsete seltsi huulõieliste sugukonna tondipea perekonda, on harunenud risoomiga, 20 kuni 60 sentimeetri kõrgune püsik. Puhmikud koosnevad mitmest püstisest lühikarvasest või paljast varrest. Pealt tumerohelised ja alt kahvatumad rootsutud lehed on peaaegu lineaarsed ning terve ja enamasti keerdunud servaga. Lehtede kaenlaist arenevad kitsamate lehtedega lühivõrsed. Kuuekaupa ebamännastesse koondunud õied kasvavad kuni 10 sentimeetri pikkuste õisikutena varte tippudes. Õied on lillakassinised. Õitseb juunist augustini.

Sile tondipea kuulutati Eestis 1994. aastal II kaitsekategooria liigiks, ka kuulub ta Euroopa looduskaitselepingu Berni konventsiooni järgi rangelt kaitstavate taimeliikide nimistusse.

Geograaf Tiit Petersoo, kauaaegne ELKS-i Rapla osakonna esimees, arvukate taimeekspeditsioonide juht, pühendunud loodusuurija ja -kaitsja, on kirjutanud kohtumistest tuntud botaanikutega, rikkalike kirjelduste ja faktidega rikastatud taimeuuringutest kaitsealadele, Raplamaa haruldaste liikide leiukohtadesse.

Tiit Petersoo kirjutatud artikleid taimeretkedest sileda tondipea kasvukohtadesse on lugejani edastanud Rapla maakonna ajalehed Nädaline ja Raplamaa Sõnumid, Eesti Loodus jt väljaanded. Suur tänu ja kummardus Tiidule selle hindamatu pärandi eest!

Raplamaa sümboltaime logo kavandamise mõttele tulin paari aasta eest, lugedes maakonna ajalehest Nädaline 5. mai 2011 kahte artiklit.

Hiie Org, ELKS-i Rapla osakonna liige

