Raplasse tuleb kümme teenusekohta psüühilise erivajadusega inimestele

Tänavu märtsikuus avab AS Hoolekandeteenused Raplas kümme uut kogukonnas elamise teenusekohta psüühilise erivajadusega inimestele, kes vajavad oma igapäevases elus vähest abi.

AS Hoolekandeteenused kommunikatsioonijuht Ave Lillemäe selgitas, et esialgu tulevad Raplasse elama inimesed, kes täna elavad suurtes erihooldekodudes, aga on Raplamaalt või selle lähedusest pärit. Edaspidi saavad aga ennast teenuse järjekorda panna Rapla inimesed, kes kogukonnas elamise teenust vajaksid. Kohtade vabanemisel saavad nad endale koha kodukandis. „Kogu uute teenuseüksuste rajamise mõte ongi selles, et abivajavad psüühilise erivajadusega inimesed saaksid toetust ja abi oma kodule võimalikult lähedalt, mitte nagu praegu, kus kodu läheduses pole teenusekohti ning seetõttu on inimesed pidanud oma lähedased saatma kodust kaugele,“ põhjendas Lillemäe.

Praktikas tähendab kogukonnas elamise teenus Rap­las seda, et kümme inimest hakkavad elama korterites – kahes korteris kolm ja ühes neli inimest. Korterid asuvad kõik erinevates majades. Korterid elanikele ostab AS Hoolekandeteenused ja elanikud maksavad majutuse eest neile. Elukorraldus on neil suhteliselt sarnane kõigi korteris elavate inimeste eluga, ainult selle vahega, et neil on hommikust õhtuni abiks tegevusjuhendaja. Öösiti on tegevusjuhendaja oma kodus, aga vaid telefonikõne kaugusel.

