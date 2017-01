Ringkonnakohus jättis endise Rapla KEK-i peahoone muinsuskaitse alla

2015. aastal võeti endine Rapla KEK-i haldushoone (Okta Centrum) kultuuriministri käskkirjaga muinsuskaitse alla. Sellega ei olnud nõus hoone omanik Stipend Investments OÜ, kes vaidlustas käskkirja halduskohtus.

Probleemiks ei olnud mitte see, kas hoone väärib kultuurimälestiseks olemist, vaid kas mälestise staatusega kaasnevad piirangud on selle hoone puhul sobivas proportsioonis erahuviga. Nii on KEK-i haldushoone ainus nõukogudeaegne hoone, mille mälestiseks tunnistamisega kaasneb kohtuvaidlus. Esimese astme kohus jättis mälestiseks tunnistamise jõusse ning teise astme kohus otsustas, et halduskohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

