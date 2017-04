ROL ja Rapla vald jagavad maid

Esmaspäeval otsustas SA Raplamaa Haigla nõukogu anda osa haigla territooriumi hoonestusõigusest üle Raplamaa Omavalitsuste Liidule, mitte Rapla vallale.

Laual oli kaks varianti: kas anda maatükk, millel praegu asub psühhiaatria osakond, Rapla vallale või ROL-ile. Haigla nõukogu liikme ning ROLi juhatuse esimehe Margus Jaansoni sõnul tuli otsus SA Raplamaa Haigla asutamislepingu punktist number kuus, mille alusel uue sihtasutuse asutajad ehk ROL ja PERH, kes on strateegiline partner ja investor, leppisid kokku, et see osa territooriumist, mida ei ole uuel sihtasutusel oma tegevuseks tarvis, antakse üle ROL-ile. Maatükki soovis endale aga ka Rapla vald hooldekodu rajamiseks.

Jaanson selgitas, et ROL-i täiskogu on otsustanud maatüki üle anda Rapla vallale uue hooldekodu tarvis, kuid vastu soovitakse samaväärset kinnistut Rapla linnas. Selle all peab ta silmas maalappi Rapla keskväljaku ääres, mille üle on arutelu toimunud Jaansoni sõnul juba aasta aega.

„Jah, oleme Rapla vallaga rääkinud selle üle juba aasta otsa, kuid Rapla on otsinud erinevaid võimalusi seda mitte teha ja haigla kinnistule saada hoonestusõigust ilma ROL-i kaasamata.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 19. aprilli Raplamaa Sõnumitest