Ruum on, aga tulevaste näituste suhtes kindlustunne puudub

Rapla riigimaja fuajee on hea koht, kus näitusi korraldada. Viimaseid päevi on seal üleval Jaak Kadariku personaalnäitus. Kuid kas sellel näituseruumil on tulevikku ja milline see on, kui võtta arvesse, et seda haldav maavalitsus järgmise aasta algusest kaob?

Tulevaste näituste kohta räägib Rapla maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Age Tekku, et aprillikuus on fuajee vaba, kuid sealt edasi on kavas mitmeid näitusi, sest ruum on broneeritud augusti lõpuni. Näiteks maikuus saab vaadata Kehtna kunstide kooli konkursi „Oma silmaga“ tööde näitust. Juunis kaunistavad ruumi laste ja noorte loomingukonkursi tööd teemal “Minu Eesti 100 aasta pärast” ja juulis-augustis võib riigimajas käia vaatamas Ehalill Halliste isikunäitust “Pae peal”.

Edasiste näituste suhtes aga kindlustunnet Tekku sõnul pole. Tegelikult ei ole näituste korraldamine mitte kusagil tööjuhendis ega seaduses kirjas, seda tehakse vabast tahtest ja soovist.



Helerin Väronen / foto: Siim Solman

