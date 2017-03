Salutaguse pärmitehas investeeris uude lisahoonesse kolm miljonit eurot

Reedel, 10. märtsil pandi nurgakivi Salutaguse pärmitehase uuele pakke- ja laohoonele. Ehitustööd tehase põhjapoolsel küljel asuva hoone juures said alguse juba 6. veebruaril.

Pärmitehase tegevjuht Tiina Valk ütles, et tööd valmivad järk-järgult. Fassaad ja mõningad sisetööd loodetakse valmis saada aprilli lõpus. Sellele järgneb seadmete installeerimine ning esimene pakkeliin hakkab plaani kohaselt tööle septembris-oktoobris.

Uude pakke- ja laohoonesse on kavandatud viis pakkimisliini, neli pakkimisruumi ja kaks palletiseerimisrobotit. Investeeringu kogumaksumus on ligikaudu kolm miljonit eurot ning see loob kolmkümmend uut töökohta. Praegu töötab Salutaguse pärmitehases 120 inimest ning lisaks on seitse töötajat lapsehoolduspuhkusel. Tiina Valk ütles, et lähiajal plaanitakse palgata veel viis inimest.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 15. märtsi Raplamaa Sõnumitest