Südamekodud OÜ noolib Käru hooldusravikeskust

Tänavu veebruaris kirjutas Eesti Ekspress, et endine Reformierakonna peasekretär Martin Kukk, ettevõtja Rain Rosimannus ja advokaat Jako Laanemägi plaanivad luua Eestisse hooldekodude ketti. Nende ettevõtte nimi on Südamekodud OÜ.

Ühe hooldekoduna teiste seas plaanitakse omandada ka AS-i Käru Hooldusravi Keskus operaatortegevus. Käru vallavanem Elari Hiis ütles, et sellekohased läbirääkimised on käinud viimased kolm kuud. Vallavolikogu müügi osas otsust langetanud veel ei ole.

Nii Kukk kui ka Laanemägi tõdesid, et enne volikogu vastavat otsust nad väga põhjalikult oma plaanidest avalikult rääkima ei soostu. Nii palju nad siiski avaldasid, et kui volikogu otsustab hooldekodu opereerimistegevuse neile võõrandada, võtaks Käru Südamekodu OÜ enda peale lisaks muudele kohustustele ka investeerimiskohustuse. See kohustaks neid lisaks olemasolevatele kohtadele juurde looma vähemalt 40 uut teenuskohta.

Siim Jõgis /

Loe pikemalt 31. mai Raplamaa Sõnumitest