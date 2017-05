Suurem võitlus on läbi: Rapla ARK-i büroo jätkab töötamist

Pikad ja tulised arutelud Rapla ARK-i büroo säilimise osas on selleks korraks lõppenud. Viimaselt kohtumiselt maan­teeametiga tulid osapooled maavanem Tõnis Blangi sõnul ära rahulolevalt.

Eelmisel nädalal kohtusid maavanem, kodanikuühingu ARR (avalikult riigireformist) ning maanteeameti esindajad, et arutada maanteeameti Rapla büroo senist toimimist ja tulevikuvisioone. Maavanema hinnangul oli kohtumine pigem positiivne ning kartust, et ARK-i teenused kaoks, ei ole. „Seda rõhutati mitu korda, et Rapla ARK-i kinni ei panda. Vähemalt paarikümneks aastaks jääb kindlasti Raplasse ARK-i büroo,“ ütles Blank ning lisas, et büroos on tulevikus plaanis ka logistikat parandada.

ARR liikme Margus Jaansoni sõnul kinnitas maanteeamet eelmise kolmapäeva seisuga, et on saanud aru, et kaasamata kohapealset elanikkonda, ei saa reforme teha. „Erinevalt rahandusministeeriumist on maanteeametis mõned ametnikud, kes on suutelised kuulama ja seetõttu hakati aru saama, et paberil ei saa reforme ellu viia, kõik piirkonnad on erinevad ja lähtuda tuleb kohalikest vajadustest ja võimalustest,“ ütles ta. Rapla büroos on Jaansoni sõnul taastunud ja taastumas kõik teenused, millele ARR aasta tagasi viitas.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 24. mai Raplamaa Sõnumitest