Teaduslahingu eelvooru võitsid ühisgümnaasiumi õpilased

Jaanuari lõpus Rapla Vesiroosi gümnaasiumis toimunud Teaduslahingu eelvoorus saavutasid esikoha Rapla ühisgümnaasiumi õpilased, kes esindavad maakonda võistluse finaalis 5. mail.

Esikoha saavutanud meeskonna nimi on Rasvatihane ning sinna kuuluvad kolm 9.a klassi õpilast: Markus-Aleks Trofimov, Mari-Liis Nurmsalu ja Hannagreth Urke. Markus-Aleks ütles naljatades, et võistkond sai kokku pandud selle alusel, kes on klassis kõige targemad. Tüdrukud lisasid, et võistkonna nimi tuli õpetajate soovitusel nimetada tiim millegi ilusa järgi looduses. Esimesena tuligi neil mõttesse just rasvatihane. Õpilasi juhendavad RÜG-i bioloogiaõpetaja Luule Linamäe ning keemiaõpetaja Luule Nikopensius.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

