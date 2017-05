Toonekurgedel tehti jalgealune kuumaks

Raplamaa Sõnumitele saadeti reede hommikul Rapla raudteejaama juures pildistatud foto, millel on näha korsten, kurepesa ning suits. Mitte just kuigi linnusõbralik kooslus. Uurisime keskkonnaametist, kuidas sellisesse olukorda suhtuda ja mida hakata peale kurgedega, kes ehk inimese jaoks ebasobivasse paika pesa sooviks teha.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi hinnangul on tegemist väga kahetsusväärse juhtumiga. Kured on selle korstna otsas juba aastaid pesitsenud. On selge, et tegutseda oleks tulnud varem.

„Kui korstna omanik ei soovi seda pesa seal, siis oli eelneva sügise-talve-varakevade vältel piisavalt aega pesamaterjal korstna otsast eemaldada ning edasise pesaehituse vältimiseks kasutada ennetavaid meetmeid,“ ütleb Talvi.

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman

