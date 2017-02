Töötukassa ja Rapla Tarbijate Ühistu sõlmisid koostööleppe

Eesti Töötukassa ja Rapla Tarbijate Ühistu sõlmisid teisipäeval, 21. veebruaril koostöölepingu. Hea tahte dokumendile kirjutasid alla Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Coop Eesti Rapla Tarbijate Ühistu esimees Väino Sassi. Pidulik allkirjastamine sai teoks Rapla riigimaja teise korruse nõupidamiste saalis.

Meelis Paavel rääkis, et Coop Eesti on kaubanduskettidest üks Töötukassa suuremaid koostööpartnereid. “Hea tahte leping on peegeldus meie varasemast heast koostööst,” ütles Paavel. Näiteks on Coop Eesti koolitanud oma inimesi Töötukassa kaudu.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

