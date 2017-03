Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja vahetub

Viimased kaheksa aastat on töötukassa Raplamaa osakonna juhatajana töötanud Hetti Kask. Esmaspäeval, 13. märtsil on tema viimane tööpäev.

Töötukassa personalijuht Kristiina Palm ütles, et Raplamaa osakonna juhataja töösuhe Eesti Töötukassaga lõpeb vastastikusel kokkuleppel ja ilma etteheideteta kummalegi osapoolele. “Hetti Kask on Raplamaa osakonda juhtinud kaheksa aastat ja selle aja jooksul andnud töötukassa arengusse omapoolse tubli panuse. Täname Hettit selle töö eest!” ütles Palm.

Kask ise ei soovinud avaldada, miks ta sellelt ametikohalt lahkub. “Ei tunne ennast selle jaoks piisavalt avaliku elu tegelasena,” sõnas ta. Ka enda tulevikuplaanide kohta ei soovinud ta midagi täpsemalt öelda. Küll on mõned inimesed Raplamaa Sõnumitele vihjanud, et kui tegemist ei olnud vallandamisega, siis vähemalt tuli initsiatiiv Hetti Kase vabastamiseks töötukassalt. Esmaspäeval, 6. märtsil oli tähtaeg avalduste laekumiseks töötukassa Raplamaa osakonna juhataja ametikohale. Sellele kohale on Kristiina Palmi sõnul 16 kandideerijat