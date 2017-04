Üldkirurgia säilib Rapla haiglas ka edaspidi

Eelmisel aastal tehti Raplamaa haiglas 799 väiksemat ja suuremat operatsiooni. Milliseid teenuseid SA Raplamaa Haigla patsientidele veel pakub, sellest rääkis haigla ülemarst Aili Laasner.

Üldkirurgiaga jätkab haigla ülemarsti kinnitusel igal juhul. Küsimus on siiski, millises mahus ja keerukuseastmes. Kaugemat pilti vaadates on haigekassa koos sotsiaalministeeriumiga paika pannud geograafilise kättesaadavuse printsiibid, mille alusel on määratletud erialad, mida peab osutama maakondlikul tasemel. Üldkirurgia puhul on Laasneri sõnul otsustatud, et mistahes muudatuste korral see säilib.

Peamiseks suunaks on Rap­lamaa haiglas päevakirurgia, mis tähendab, et patsient saabub haiglasse, talle tehakse operatsioon ning kui kõik kulgeb normaalselt, lubab opereerinud arst ta õhtul koju. Väga täpselt jälgitakse, et jooksvalt saavad lahendatud kõik kirurgilised probleemid EMO-s ja samuti antud kõik kirurgilised konsultatsioonid statsionaarsetes osakondades. Üldjuhul on kirurg ka valves, kui valvetööks vajalikke teadmisi ja oskusi ei kata mõne teise eriala arst.

Peamiselt tehakse haiglas plaanilisi operatsioone. See tähendab, et lõikused on arstile ette teada.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 26. aprilli Raplamaa Sõnumitest