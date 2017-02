Valitsus lükkas Kehtnakandi kõrvale ja nimetas uue valla Kehtnaks

Teisipäeva, 31. jaanuari õhtul kinnitas valitsus kõigi seitsme kohanimevaidlusega liitvalla nimed ja ühinemisotsused. Nende seas oli ka Kehtna ja Järvakandi ühinemine, kes soovisid mõlemad saada uue omavalitsuse nimeks Kehtnakandi.

Valitsus lükkas selle variandi kõrvale ning otsustas, et loodava liitvalla nimeks saab Kehtna.

Varem olid nii Kehtna kui ka Järvakandi vallavolikogu heaks kiitnud just Kehtnakandi nime. See läks sisse ka 28. detsembril allkirjastatud ühinemislepingusse. Samuti kogus Kehtnakandi enim hääli detsembri esimeses pooles mõlemas omavalitsuses korraldatud elanike küsitlusel.

Järvakandi vallavanem Mart Järvik ütles, et valitsuse eilne otsus oli ebameeldiv. “On kummaline, et kahe volikogu otsus ei lugenud valitsuse jaoks midagi,” sõnas Järvik. Ta lisas, et sedasi ta asja jätta ei plaani ning nüüd tuleb otsida võimalusi, kuidas olukorda muuta. “Küsime nõu ning otsime lahendusi,” sõnas vallavanem.

Kehtna vallavanem Indrek Kullam ütles, et kuigi esialgne kokkulepe oli teistsugune, siis Kehtna inimestel uue nimevariandi vastu midagi ei ole. “Küsimus on rohkem selles, kuidas Järvakandi pool sellesse suhtub. Homme (neljapäev, 2. veebruar) toimub juhtkomisjoni koosolek ja siis arutame seda teemat,” ütles Kullam.

Haldusreformi kohanimenõukogu oli juba varem Kehtnakandi kõrvale lükanud põhjendusel, et tegemist on võõrapärase muundatud kunstnimega. Nende soovitus valitsusele oli nimetada loodav omavalitsus kas Kehtnaks või Hiiekõnnuks. Valitsus on koos eilsega kinnitanud 46 uue valla moodustumise. Viimase seisuga jääb Eestisse alles 102 omavalitsust, kokku 85 valda ja 17 linna.

Siim Jõgis