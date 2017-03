VIDEO: Pikk ja tuline arutelu Juuru volikogus lõppes otsustamise edasilükkamisega

Neljapäeval, 23. märtsil kogunes Juuru vallavolikogu, et otsustada seitsme küla üleandmine Kohila vallale. Kahetunnine tuline arutelu lõppes eelnõu edasilükkamisega teisele lugemisele.

Teatavasti on Juuru valla seitse küla avaldanud soovi liituda Kohila vallaga. Juuru volikogu korralisel istungil oli päevakorras otsustamine, kas anda need külad Kohila vallale või mitte. Vahest kõige suurem ja ärevam arutelu tekkis selle üle, kas Juuru vald peaks jätkama tervikuna või ollakse valmis osa valla territooriumist vastavalt inimeste soovile ära andma.

Istungil lisandusid senisele seitsmele külale (Jaluse, Järlepa, Kalda, Lõiuse, Mahtra, Pirgu, Sadala) veel kolm Juuru küla, kes avaldasid samuti soovi Kohila valla koosseisu minekuks. Nendeks on Hõreda, Helda ning Orguse. Samal teemal esitas sooviavalduse veel ka Juuru alev. Kuigi volikogu esimees Sirje Endre tegi algselt ettepaneku ka lisandunud külade kohta teha otsus kohe, leidis volikogu liige Marina Runno, et nende külade osas pole seda otsust nii kiiresti mõistlik teha.

Vallasekretär Ülle Eesik-Pärn tegi volikogu esimehele ettepaneku lükata eelnõu teisele lugemisele. Endre pani ettepaneku hääletusele ja see sai volikogu enamuse poolthääle. Seega lükati külade tuleviku üle otsustamine edasi 3. aprillile, mil toimub volikogu erakorraline istung.

Mariliis Vest / foto ja video: Siim Solman