Viirushaigustesse nakatunuid on tänavu rohkem kui eelmisel aastal

Kogu Eestis levib hoogsalt gripp, mis ei ole puutumata jätnud ka Raplamaad. Viirushaiguste sümptomitega inimesi on sel hooajal perearstikeskuses käinud tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal.

Rapla perearstikeskuse perearst Kadri Luga ütles, et võrreldes eelmise aastaga on perearstikeskusest sel hooajal tunduvalt rohkem viirushaiguste sümptomitega inimesi läbi käinud. Ta ütles, et viimase pooleteist kuuga on diagnoositud mõni viirushaigus vähemalt 750 inimesel ning erinevate viirusinfektsiooni sümptomitega pöördujaid oli just selle nädala esmaspäeval väga palju. Luga ütles, et viirusinfektsioonide sümptomeid on erinevaid ning leitud on ka gripiviirust.

Mariliis Vest

