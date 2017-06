Võidupühal põles Karmani kaubamaja välissein

23. juunil teatati häirekeskusele tulekahjust Raplas Kooli tänaval. Teataja sõnul põles Karmani kaubanduskeskuse välissein.

Päästjad said teate põlengust kell 23.17. Sündmuskohal selgitati välja, et põles hoone välissein, tuli siseruumidesse ei levinud. Tulekahju likvideeriti kell 00.42 ja ruumid ventileeriti.

Juba järgmisel päeval hakkasid liikuma kuuldused süütamisest. Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus ütles, et Kooli tn 6A ehk kaupluse Meie Toidukaubad välisseina põlengu põhjuste väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust KarS § 203 lg 1 tunnustel (asja rikkumine või hävitamine). Kontrollimisel on Ruusi sõnade kohaselt erinevad versioonid ning hetkel kogutakse tõendeid.

Mariliis Vest / foto: Mariliis Vest

