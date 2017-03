Volikogu: Kodila põhikoolil on aeg lõpetada

Rapla vallavolikogu otsustas 23. veebruari istungil, et alates 30. juunist lõpetatakse Kodila põhikooli tegevus.

Käesoleval õppeaastal õpib Kodila põhikoolis kaksteist last, kuid sügiseks jääks kooli õppima neist üksnes seitse. Just vähene õpilaste arv on peamiseks kooli sulgemise põhjuseks. Kodila põhikooli ruumides tegutseb ka lasteaiarühm, kus on hetkel nimekirjas viisteist last. Lasteaiarühm jätkab tegevust Kodilas, kuid kuna eraldi lasteaia moodustamine ei ole vallaametnike hinnangul otstarbekas, liidetakse Kodila lasteaiarühm alates 1. juulist Alu lasteaia-algkooliga ning jääb direktor Ülle Riisalu juhtimise alla.

Stina Andok / foto: Siim Solman

